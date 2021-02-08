En fazla kaybettiren yatırım fonları
08.02.2021 14:33 | Son Güncelleme: 08.02.2021 14:37
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,67 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 1,37 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,27 ile "KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,67 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 1,37 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,27 ile "KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|672,955194
|-1,67
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,062370
|-1,37
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,664564
|-1,27
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,091461
|-1,20
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,039774
|-1,19
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,057645
|-1,19
|İş Portföy Altın Fonu
|0,044613
|-1,18
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,033933
|-1,18
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,113350
|-1,18
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,096471
|-1,16
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500