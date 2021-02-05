En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

05.02.2021 14:55 | Son Güncelleme: 05.02.2021 14:59
En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,81 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,78 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,36 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,81 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,78 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,36 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,040844-2,81
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,996894-2,78
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF41,045425-2,36
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu0,954825-2,30
QNB Finans Portföy Altın BYF36,468030-2,04
Gedik Portföy Altın Fon0,878210-1,67
QNB Finans Portföy Gümüş BYF39,354635-1,60
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF14,512636-1,49
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,948554-1,46
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,105059-1,43
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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