En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,81 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,78 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,36 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" oldu.