En fazla kaybettiren yatırım fonları
05.02.2021 14:55 | Son Güncelleme: 05.02.2021 14:59
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,81 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,78 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,36 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,81 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,78 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,36 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,040844
|-2,81
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,996894
|-2,78
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|41,045425
|-2,36
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|0,954825
|-2,30
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|36,468030
|-2,04
|Gedik Portföy Altın Fon
|0,878210
|-1,67
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|39,354635
|-1,60
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|14,512636
|-1,49
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,948554
|-1,46
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,105059
|-1,43
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk
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