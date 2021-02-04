Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
04.02.2021 14:33 | Son Güncelleme: 04.02.2021 14:38
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF684,458090-0,41HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,598698-0,30Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|684,458090
|-0,41
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,598698
|-0,30
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,238566
|-0,18
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,261130
|-0,15
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,026720
|-0,11
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,025449
|-0,32
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,037620
|-0,15
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|135,458673
|-0,76
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,043615
|-0,04
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,035458
|-0,31
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,043011
|-0,28
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,114536
|-0,20
|Garanti Portföy Ing Bank Özel Ban. ve Plt.Değ.Öz.F.
|1,743210
|-0,05
|Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon
|0,022696
|-0,04
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,707576
|-0,56
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,065721
|-0,55
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,055703
|-0,54
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,870941
|-0,52
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,648088
|-0,47
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|39,994139
|-0,90
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,034784
|-0,59
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,116170
|-0,56
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,098861
|-0,56
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,059097
|-0,56
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk
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