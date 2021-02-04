Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF684,458090-0,41HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,598698-0,30Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.