Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

04.02.2021 14:33 | Son Güncelleme: 04.02.2021 14:38
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF684,458090-0,41HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,598698-0,30Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF684,458090-0,41
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,598698-0,30
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,238566-0,18
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,261130-0,15
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,026720-0,11
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,025449-0,32
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,037620-0,15
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu135,458673-0,76
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,043615-0,04
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,035458-0,31
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,043011-0,28
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,114536-0,20
Garanti Portföy Ing Bank Özel Ban. ve Plt.Değ.Öz.F.1,743210-0,05
Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon0,022696-0,04
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,707576-0,56
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,065721-0,55
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,055703-0,54
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,870941-0,52
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,648088-0,47
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF39,994139-0,90
Fiba Portföy Altın Fonu0,034784-0,59
Garanti Portföy Altın Fonu0,116170-0,56
TEB Portföy Altın Fonu0,098861-0,56
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,059097-0,56
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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