En fazla kaybettiren yatırım fonları
02.02.2021 14:31 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:35
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,92 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,63 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 1,58 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,92 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,63 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 1,58 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,051121
|-1,92
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|42,890738
|-1,63
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,112132
|-1,58
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,043835
|-1,53
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|687,514922
|-1,42
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|38,016171
|-1,42
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,100308
|-1,41
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,027579
|-1,38
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,365649
|-1,38
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,858307
|-1,38
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk
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