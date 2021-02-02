En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

02.02.2021 14:31 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:35
En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,92 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,63 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 1,58 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,92 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,63 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 1,58 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,051121-1,92
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF42,890738-1,63
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,112132-1,58
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,043835-1,53
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF687,514922-1,42
QNB Finans Portföy Altın BYF38,016171-1,42
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,100308-1,41
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,027579-1,38
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,365649-1,38
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,858307-1,38
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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