En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,92 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,63 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 1,58 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.