Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

01.02.2021 14:41 | Son Güncelleme: 01.02.2021 14:45
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF697,452731-0,90
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,082818-0,71
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,058725-0,49
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu8,858644-0,46
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,640126-0,45
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,078103-2,51
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,037103-2,35
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,721245-2,01
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,041820-1,41
Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu1,234353-0,98
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,104583-3,40
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,054735-2,84
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,084305-2,80
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,102862-2,49
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu133,989239-2,44
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,953783-2,59
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,066833-1,66
Tacirler Portföy Değ. Fon4,543369-1,56
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,190974-1,45
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,123234-1,21
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,121792-1,42
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,438575-1,12
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,012554-0,94
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,759591-0,73
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,898158-0,62
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF38,562645-0,41
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF43,603309-0,12

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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