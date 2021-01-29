En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

29.01.2021 14:27 | Son Güncelleme: 29.01.2021 14:32
En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,72 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,64 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 0,48 ile "KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,72 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,64 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 0,48 ile "KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,115468-0,72
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,417157-0,64
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,761404-0,48
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF703,820037-0,47
İş Portföy Teknoloji Karma Fon0,967117-0,46
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,010663-0,46
Deniz Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,672373-0,44
TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon0,049047-0,43
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,056333-0,37
Fiba Portföy Altın Fonu0,035983-0,27
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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