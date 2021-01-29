En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,72 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,64 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 0,48 ile "KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu" oldu.