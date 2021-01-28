En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 6,71 ile "Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu", yüzde 6,30 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 6,71 ile "Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu", yüzde 6,30 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" ve yüzde 6,26 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: