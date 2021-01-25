En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,29 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,28 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" ve yüzde 2,23 ile "TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu" oldu.