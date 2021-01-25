En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

25.01.2021 15:33 | Son Güncelleme: 25.01.2021 15:37
En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,29 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,28 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" ve yüzde 2,23 ile "TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,29 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,28 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" ve yüzde 2,23 ile "TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,106476-2,29
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF14,819969-2,28
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,968936-2,23
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,053953-2,21
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,025165-1,60
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,042749-1,56
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)0,131002-1,47
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,094614-1,42
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)100,775160-1,41
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,045760-1,33
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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