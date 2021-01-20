Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

20.01.2021 15:15 | Son Güncelleme: 20.01.2021 15:15
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,083997-0,68
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu8,960137-0,67
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,089658-0,66
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,059408-0,65
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon8,608842-0,63
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,025584-0,51
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,082372-0,36
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,771372-0,19
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,012921-0,14
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,648442-0,08
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,057775-0,19
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF20,863591-0,13
Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF18,541501-0,09
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,055306-0,05
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,108589-0,66
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,343948-0,37
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,078543-0,18
İş Portföy Üç. Değ. Fon1,738891-0,17
İş Portföy İki. Değ. Fon10,685389-0,08
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,786779-1,24
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,113962-1,24
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,909362-1,14
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,058219-1,09
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,711429-1,04
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu0,103452-1,26
Garanti Portföy Altın Fonu0,121565-1,25
Deniz Port. Altın Fonu0,053214-1,25
İş Portföy Altın Fonu0,047831-1,23
Fiba Portföy Altın Fonu0,036409-1,23
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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