En fazla kazandıran yatırım fonları
20.01.2021 14:43 | Son Güncelleme: 20.01.2021 14:46
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,86 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu", yüzde 1,84 ile "KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,79 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,86 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu", yüzde 1,84 ile "KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,79 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,744354
|1,86
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,451392
|1,84
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,146682
|1,79
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|20,156407
|1,66
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|3,168274
|1,53
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,122250
|1,46
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|139,962451
|1,39
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,464175
|1,39
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|118,242416
|1,32
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,783874
|1,29
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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