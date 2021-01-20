En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,86 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu", yüzde 1,84 ile "KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,79 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,86 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu", yüzde 1,84 ile "KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,79 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: