Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,589094-0,49Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,236200-0,23Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç.