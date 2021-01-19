Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
19.01.2021 14:13 | Son Güncelleme: 19.01.2021 14:16
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,589094-0,49Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,236200-0,23Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,589094
|-0,49
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,236200
|-0,23
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,837806
|-0,17
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|177,315405
|-0,11
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,259019
|-0,09
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,694352
|-0,39
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,113898
|-0,47
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,035230
|-0,31
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,604770
|-0,27
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,771881
|-0,17
|Qinvest Portföy Değ. Fon
|0,074545
|-0,13
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Global Md Portföy Katılım Fonu
|1,014239
|-0,05
|Albaraka Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,326662
|-0,01
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|44,027982
|-0,11
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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