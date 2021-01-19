Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

19.01.2021 14:13 | Son Güncelleme: 19.01.2021 14:16
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,589094-0,49Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,236200-0,23Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,589094-0,49
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,236200-0,23
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,837806-0,17
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu177,315405-0,11
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,259019-0,09
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Actus Portföy His. Sen. Fonu2,694352-0,39
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,113898-0,47
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,035230-0,31
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon1,604770-0,27
Aura Portföy Değ. Fon0,771881-0,17
Qinvest Portföy Değ. Fon0,074545-0,13
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Global Md Portföy Katılım Fonu1,014239-0,05
Albaraka Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,326662-0,01
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF44,027982-0,11
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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