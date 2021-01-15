Son dakika haberleri! En fazla kaybettiren yatırım fonları
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Son dakika haberleri! En fazla kaybettiren yatırım fonları

15.01.2021 14:35 | Son Güncelleme: 15.01.2021 14:38
Son dakika haberleri! En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haberleri: Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,49 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF", yüzde 1,44 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,41 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,49 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF", yüzde 1,44 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,41 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF43,500951-1,49
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,111538-1,44
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,056448-1,41
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)19,771530-1,40
QNB Finans Portföy Altın BYF38,578575-1,37
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,741985-1,37
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF15,516324-1,37
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,703981-1,29
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,030438-1,26
Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF18,617862-1,22
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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