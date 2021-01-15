Son dakika haberleri! En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haberleri: Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,49 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF", yüzde 1,44 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,41 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.