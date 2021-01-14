En fazla kaybettiren yatırım fonları
14.01.2021 15:59 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:03
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,10 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 1,01 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,79 ile "Garanti Portföy Altın Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,10 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 1,01 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,79 ile "Garanti Portföy Altın Fonu" oldu.
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|709,963966
|-1,10
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,045171
|-1,01
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,122044
|-0,79
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,053427
|-0,79
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,793777
|-0,79
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,103866
|-0,79
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,062094
|-0,78
|İş Portföy Altın Fonu
|0,048020
|-0,78
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,010936
|-0,78
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|39,350475
|-0,78
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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