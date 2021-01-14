En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

14.01.2021 15:59 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:03
En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,10 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 1,01 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,79 ile "Garanti Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,10 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 1,01 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,79 ile "Garanti Portföy Altın Fonu" oldu.

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF709,963966-1,10
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,045171-1,01
Garanti Portföy Altın Fonu0,122044-0,79
Deniz Port. Altın Fonu0,053427-0,79
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,793777-0,79
TEB Portföy Altın Fonu0,103866-0,79
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,062094-0,78
İş Portföy Altın Fonu0,048020-0,78
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,010936-0,78
QNB Finans Portföy Gümüş BYF39,350475-0,78
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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