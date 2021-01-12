En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

12.01.2021 14:35 | Son Güncelleme: 12.01.2021 14:39
En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,23 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 2,17 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,10 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,23 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 2,17 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,10 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF15,770917-2,23
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,113510-2,17
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,057397-2,10
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)113,865312-1,68
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,043216-1,51
Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF18,666770-1,18
İş Portföy Altın Fonu0,047986-1,18
TEB Portföy Altın Fonu0,103781-1,11
Garanti Portföy Altın Fonu0,121951-1,11
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,792518-1,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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