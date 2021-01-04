Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
04.01.2021 15:51 | Son Güncelleme: 04.01.2021 15:55
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF20,059919-0,98Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)0,045162-0,70Ziraat Port. Yıldız P.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|20,059919
|-0,98
|Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,045162
|-0,70
|Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF
|18,112766
|-0,65
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|46,855249
|-0,44
|Mükafat Portföy BIST30 Endeksi His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,262074
|-0,42
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,583052
|-0,30
|Strateji Portföy Bir. Değ. Fon
|8,810761
|-0,19
|Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu
|0,023001
|-0,13
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,034761
|-0,08
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,113689
|-0,06
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,019208
|-0,25
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,958306
|-0,05
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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