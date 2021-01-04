Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF20,059919-0,98Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)0,045162-0,70Ziraat Port. Yıldız P.