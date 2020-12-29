Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

29.12.2020 14:41 | Son Güncelleme: 29.12.2020 14:45
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0276070,45
İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon0,0297410,07
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,8389120,06
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu21,9204760,05
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu177,3323840,05
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,2906810,26
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu2,3691920,17
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu2,2396020,16
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu2,1948930,11
Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu1,5427040,10
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,3593382,91
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF19,9014512,30
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu1,7230182,25
Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,2323241,95
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,5713931,94
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon4,2308601,91
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0643551,12
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,4060810,83
Global Md Portföy İki. Değ. Fonu0,0263080,74
Kare Portföy Bir. Değ. Fon1,6862380,69
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,6243391,54
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,4947871,36
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,8660131,25
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,3451680,94
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,0771970,66
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF41,1900951,22
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,6315430,05
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,1828550,05
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0474270,05
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu6,3523310,05
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0235830,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 14:45:43. #1.15#
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