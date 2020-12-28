Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
28.12.2020 15:27 | Son Güncelleme: 28.12.2020 15:32
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Euro.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|2,770496
|-0,85
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|9,276092
|-0,85
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|8,701159
|-0,85
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,045542
|-0,85
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|9,029278
|-0,84
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,082892
|-0,93
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,010232
|-0,92
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,784277
|-0,89
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042679
|-0,88
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|1,012682
|-0,83
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,056899
|-1,03
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,113592
|-0,94
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,082394
|-0,93
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,042289
|-0,91
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,104982
|-0,90
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,367576
|-0,90
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,110683
|-0,84
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,077205
|-0,79
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,244714
|-0,58
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,120111
|-0,45
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,945379
|-0,99
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,157153
|-0,89
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,219903
|-0,89
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,848488
|-0,87
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,973392
|-0,86
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,126108
|-0,96
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,063950
|-0,93
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,107277
|-0,92
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,054983
|-0,92
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,037638
|-0,91
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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