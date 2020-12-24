Son dakika: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
24.12.2020 14:15 | Son Güncelleme: 24.12.2020 14:18
Son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,597596
|0,50
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,237641
|0,38
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|177,254436
|0,19
|Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|8,072119
|0,19
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,258436
|0,18
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,010309
|1,94
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,289194
|0,39
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|1,019327
|0,31
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,043056
|0,25
|Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu
|1,233000
|0,23
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,678553
|2,20
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|17,828016
|1,82
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|2,834835
|1,70
|Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu
|1,680669
|1,57
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,108996
|1,51
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,058876
|2,56
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,398422
|1,32
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,062401
|1,07
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,120752
|0,99
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,154821
|0,91
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,450370
|1,18
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,798822
|0,68
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,064083
|0,64
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,333020
|0,57
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,258520
|0,34
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,180241
|0,05
|Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu
|1,006135
|0,04
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,045004
|0,04
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,023531
|0,04
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,061509
|0,04
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500