En fazla kaybettiren yatırım fonları
17.12.2020 14:09 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:12
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,75 ile "Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF", yüzde 0,66 ile "Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 0,60 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,75 ile "Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF", yüzde 0,66 ile "Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 0,60 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,042674
|-0,75
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|2,717334
|-0,66
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|3,780611
|-0,60
|Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)
|6,256962
|-0,60
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,118633
|-0,59
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,307502
|-0,57
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,317910
|-0,53
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,292399
|-0,52
|Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,107251
|-0,50
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,087914
|-0,49
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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