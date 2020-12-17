En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,75 ile "Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF", yüzde 0,66 ile "Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 0,60 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" oldu.