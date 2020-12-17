En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

17.12.2020 14:09 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:12
En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,75 ile "Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF", yüzde 0,66 ile "Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 0,60 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,75 ile "Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF", yüzde 0,66 ile "Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 0,60 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)0,042674-0,75
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)2,717334-0,66
Tacirler Portföy Değ. Fon3,780611-0,60
Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)6,256962-0,60
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,118633-0,59
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,307502-0,57
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,317910-0,53
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,292399-0,52
Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)0,107251-0,50
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,087914-0,49
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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