En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,41 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,62 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,58 ile "İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu" oldu.