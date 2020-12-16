En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

16.12.2020 14:43 | Son Güncelleme: 16.12.2020 14:48
En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,41 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,62 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,58 ile "İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,41 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,62 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,58 ile "İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,117134-1,41
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,058592-0,62
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,047100-0,58
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,417972-0,51
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,854533-0,50
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,335541-0,48
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,369639-0,46
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,079620-0,42
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)3,074854-0,40
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,088344-0,37

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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