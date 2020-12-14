Son dakika: En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika ekonomi haberi... Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,43 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,07 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,79 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.