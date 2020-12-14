Son dakika: En fazla kaybettiren yatırım fonları
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Son dakika: En fazla kaybettiren yatırım fonları

14.12.2020 14:41 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:45
Son dakika: En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika ekonomi haberi... Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,43 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,07 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,79 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,43 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,07 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,79 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF39,173813-1,43
Actus Portföy His. Sen. Fonu2,581871-1,07
QNB Finans Portföy Altın BYF40,902448-0,79
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF748,444667-0,65
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF46,210564-0,57
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,216013-0,47
İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon0,041071-0,41
KT Port. Sepet Hesap Kısa Vadeli Kira Sert.Kat.Fonu1,040669-0,20
QNB Finans Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu0,215395-0,19
Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu395,378004-0,18
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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