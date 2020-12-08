Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

08.12.2020 14:15 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:15
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,590074-0,56Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,235118-0,38Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,590074-0,56
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,235118-0,38
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,833492-0,25
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,256549-0,15
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu176,291164-0,14
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF13,622506-2,47
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,098257-2,45
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,049802-2,42
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)102,593598-2,18
Actus Portföy His. Sen. Fonu2,631513-1,20
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon1,069572-0,37
Global Md Portföy İki. Değ. Fonu0,025141-0,35
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon1,549106-0,24
Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon1,362199-0,19
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,058949-0,11
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Port. Sepet Hesap Kısa Vadeli Kira Sert.Kat.Fonu1,035759-0,54
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,441587-0,30
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,171720-0,19
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,773691-0,17
KT Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu1,539545-0,15
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,043744-0,19
TEB Portföy Altın Fonu0,108283-0,17
Garanti Portföy Altın Fonu0,127475-0,15
Ak Portföy Altın Fonu0,102589-0,15
İş Portföy Altın Fonu0,049989-0,13
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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