Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,590074-0,56Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,235118-0,38Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç.