Son dakika haberleri! En fazla kaybettiren yatırım fonları
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Son dakika haberleri! En fazla kaybettiren yatırım fonları

07.12.2020 14:19 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:23
Son dakika haberleri! En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika habere göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,18 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,16 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,18 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,16 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)104,876865-1,18
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,100729-1,16
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,051038-1,16
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF13,967922-1,05
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,171010-1,04
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,054258-0,99
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,116854-0,97
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,301313-0,89
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,044295-0,87
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,025109-0,79
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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