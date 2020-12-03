Son dakika haber | En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haberleri... Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,40 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 1,12 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,83 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.