Son dakika haber | En fazla kaybettiren yatırım fonları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber | En fazla kaybettiren yatırım fonları

03.12.2020 14:03 | Son Güncelleme: 03.12.2020 14:07
Son dakika haber | En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haberleri... Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,40 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 1,12 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,83 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,40 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 1,12 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,83 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,146654-2,40
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,025187-1,12
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)107,218222-0,83
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,818078-0,69
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,051948-0,67
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,102533-0,66
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,054886-0,60
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF14,169851-0,56
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,087957-0,52
Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)6,025068-0,51
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Son dakika haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Son dakika haberleri | Bakan Varank: 'Yatırım, üretim ve ihracat önderliğinde büyümeye odaklandık'
Son dakika haberleri | Bakan Varank: "Yatırım, üretim ve ihracat önderliğinde büyümeye odaklandık"
Son dakika haberi | 'Altına uzun vadeli yatırım yaptıysanız endişelenmeyin'
Son dakika haberi | "Altına uzun vadeli yatırım yaptıysanız endişelenmeyin"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Bülent Arınç Meral Akşener Ali Mahir Başarır Selahattin Demirtaş
Magazin Sezen Aksu Serdar Ortaç İbrahim Büyükak İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Fatih Terim Samet Aybaba Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Aralık Pfizer Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | En fazla kaybettiren yatırım fonları - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.12.2020 14:07:45. #1.15#
title