Son dakika haber | En fazla kaybettiren yatırım fonları
03.12.2020 14:03 | Son Güncelleme: 03.12.2020 14:07
Son dakika haberleri... Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,40 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 1,12 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,83 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,40 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 1,12 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,83 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,146654
|-2,40
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025187
|-1,12
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|107,218222
|-0,83
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,818078
|-0,69
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,051948
|-0,67
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,102533
|-0,66
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,054886
|-0,60
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|14,169851
|-0,56
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,087957
|-0,52
|Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)
|6,025068
|-0,51
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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