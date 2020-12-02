Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

02.12.2020 14:39 | Son Güncelleme: 02.12.2020 14:39
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,602119-0,29Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,846386-0,20Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,602119-0,29
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,846386-0,20
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,238508-0,17
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu177,792188-0,11
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,258162-0,08
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,009909-0,39
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon1,705384-0,17
Aura Portföy Değ. Fon0,760645-0,16
Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu0,022266-0,07
Oyak Portföy İkinci Değ. Fon0,028643-0,04
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Global Md Portföy Katılım Fonu1,010315-0,39
İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,038769-0,09
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu0,019319-0,02
Ziraat Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu1,610238-0,02
Ziraat Port. Halk Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu1,497539-0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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