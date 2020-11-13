Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
13.11.2020 14:53 | Son Güncelleme: 13.11.2020 14:53
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,045000
|-2,93
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,247858
|-2,77
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,074929
|-2,70
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,087590
|-2,54
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|737,153346
|-2,34
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009259
|-4,56
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,024178
|-3,59
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042749
|-3,56
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,083075
|-3,43
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,035747
|-3,40
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,101811
|-4,18
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,077843
|-4,08
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,112789
|-4,07
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,039321
|-4,03
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,056591
|-4,00
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,388086
|-3,08
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,110294
|-2,40
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,036364
|-2,26
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,001843
|-2,12
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|3,200875
|-1,50
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,028950
|-3,81
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|3,006962
|-3,19
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,268664
|-2,78
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,899482
|-2,75
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,191467
|-2,69
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,038744
|-2,83
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,056672
|-2,81
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,110245
|-2,81
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,104409
|-2,79
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,065759
|-2,78
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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