Son dakika haber... En fazla kaybettiren yatırım fonları
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Son dakika haber... En fazla kaybettiren yatırım fonları

13.11.2020 14:47 | Son Güncelleme: 13.11.2020 14:50
Son dakika haber... En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haberi: Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,56 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 4,18 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 4,08 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,56 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 4,18 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 4,08 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009259 -4,56
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,101811 -4,18
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,077843 -4,08
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,112789 -4,07
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,039321 -4,03
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,056591 -4,00
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,028950 -3,81
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,049612 -3,75
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 129,543047 -3,69
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024178 -3,59
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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