Son dakika haber... En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haberi: Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,56 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 4,18 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 4,08 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.