Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
05.11.2020 15:19 | Son Güncelleme: 05.11.2020 15:22
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|808,463153
|-0,23
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,804275
|-0,12
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,025929
|-0,08
|Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,049238
|-0,06
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|21,416093
|-0,06
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|97,234783
|-0,83
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,041997
|-0,57
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,082744
|-0,53
|Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)
|5,257267
|-0,02
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,112925
|-0,08
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|1,072091
|-0,22
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,068034
|-0,12
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|2,089579
|-0,09
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,315621
|-0,08
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,960452
|-0,08
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|42,320649
|-1,30
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|45,541879
|-0,58
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|51,594549
|-0,31
|HSBC Portföy Altın Fonu
|4,295766
|-0,20
|Gedik Portföy Altın Fon
|1,092078
|-0,17
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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