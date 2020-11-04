Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

04.11.2020 15:27 | Son Güncelleme: 04.11.2020 15:30
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,805251 -0,19
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 21,427925 -0,12
Ak Portföy Orta Vad. Borç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,805251 -0,19
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 21,427925 -0,12
Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,049270 -0,10
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,251216 -0,06
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,227693 -0,05
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,716719 -0,93
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 98,052953 -0,69
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,091586 -0,18
Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,600046 -0,15
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,109961 -0,07
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,034368 -0,80
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,113011 -0,76
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,037178 -0,68
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,861775 -0,64
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 2,293939 -0,21
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,072123 -0,29
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,019086 -0,18
Global Md Portföy Katılım Fonu 1,015583 -0,05
Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,604691 -0,02
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,020244 -0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

İlgili Haberler

Ekimde fiyatı en fazla artan ürün erkek kazağı, en çok düşen ürün limon oldu
Ekimde fiyatı en fazla artan ürün erkek kazağı, en çok düşen ürün limon oldu
Kasımda kiralara en fazla yüzde 11,74 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Kasımda kiralara en fazla yüzde 11,74 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Manisa en fazla araç sayısına sahip 9. şehir
Manisa en fazla araç sayısına sahip 9. şehir
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Mesut Yılmaz Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Fahrettin Altun
Magazin Hande Erçel Hande Demir Yıldız Tilbe Burak Özçivit
Spor Tisserand Eddie Newton Burak Yılmaz Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.11.2020 15:33:07. #1.14#
title