Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

30.10.2020 13:53 | Son Güncelleme: 30.10.2020 13:57
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,075332 -0,53
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,075332 -0,53
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,065228 -0,45
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,026400 -0,43
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,219840 -0,29
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 8,716351 -0,28
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008634 -7,38
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,035030 -3,28
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,642246 -1,95
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,084806 -1,03
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,084531 -1,03
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,052205 -3,11
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,238935 -3,01
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034277 -2,99
Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,166195 -2,93
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,293496 -2,79
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,920666 -2,14
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,317747 -1,59
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,051067 -1,56
Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,040530 -1,42
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,796846 -1,38
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,235339 -2,13
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,105931 -1,49
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,021259 -1,08
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,086682 -1,06
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,145602 -0,45
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Ak Portföy Altın Fonu 0,110938 -0,01
Garanti Portföy Altın Fonu 0,137667 -0,01
TEB Portföy Altın Fonu 0,117134 -0,01
Deniz Port. Altın Fonu 0,060295 -0,01
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,047167 -0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

İlgili Haberler

Manisa en fazla araç sayısına sahip 9. şehir
Manisa en fazla araç sayısına sahip 9. şehir
Doğu'da en fazla ihracat Malatya'dan gerçekleştiriliyor
Doğu'da en fazla ihracat Malatya'dan gerçekleştiriliyor
Yerli otomobilin bataryası rakiplerine göre daha uzun menzil sağlayacak
Yerli otomobilin bataryası rakiplerine göre daha uzun menzil sağlayacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Osman Durmuş Geert Wilders Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Sevim Emre Hande Demir Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Malcolm Thomas Arda Kardeşler
Daha Fazla Tv Ölü Fransa Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 14:11:12. #1.15#
title