Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
30.10.2020 13:53 | Son Güncelleme: 30.10.2020 13:57
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,075332 -0,53
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,075332
|-0,53
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,065228
|-0,45
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,026400
|-0,43
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,219840
|-0,29
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|8,716351
|-0,28
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,008634
|-7,38
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,035030
|-3,28
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,642246
|-1,95
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,084806
|-1,03
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,084531
|-1,03
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,052205
|-3,11
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,238935
|-3,01
|Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,034277
|-2,99
|Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,166195
|-2,93
|Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu
|1,293496
|-2,79
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,920666
|-2,14
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,317747
|-1,59
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,051067
|-1,56
|Oyak Portföy Bir. Değ. Fon
|0,040530
|-1,42
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,796846
|-1,38
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,235339
|-2,13
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,105931
|-1,49
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,021259
|-1,08
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,086682
|-1,06
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,145602
|-0,45
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,110938
|-0,01
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,137667
|-0,01
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,117134
|-0,01
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,060295
|-0,01
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,047167
|-0,01
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500