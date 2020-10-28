Son dakika! En fazla kaybettiren yatırım fonları
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Son dakika! En fazla kaybettiren yatırım fonları

28.10.2020 13:57 | Son Güncelleme: 28.10.2020 14:02
Son dakika! En fazla kaybettiren yatırım fonları

Edinilen son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,85 ile "Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 0,75 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,61 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,85 ile "Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 0,75 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,61 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,037576 -0,85
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,811302 -0,75
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,573030 -0,61
Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,724851 -0,61
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,228649 -0,56
Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF) 1,603628 -0,54
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,035334 -0,53
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 21,528140 -0,34
Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,049601 -0,32
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,251912 -0,32
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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