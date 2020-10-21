Son dakika haberleri! En fazla kaybettiren yatırım fonları
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Son dakika haberleri! En fazla kaybettiren yatırım fonları

21.10.2020 14:07 | Son Güncelleme: 21.10.2020 14:10
Son dakika haberleri! En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika ekonomi haberi... Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,53 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,48 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,46 ile "İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,53 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,48 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,46 ile "İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,111106 -1,53
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,651072 -0,48
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,044743 -0,46
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,044609 -0,40
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,048602 -0,38
HSBC Portföy Altın Fonu 4,027708 -0,37
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,063845 -0,34
Gedik Portföy Altın Fon 1,031687 -0,34
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 48,148732 -0,34
Fiba Portföy Altın Fonu 0,040036 -0,34
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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