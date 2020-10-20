En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

20.10.2020 14:01 | Son Güncelleme: 20.10.2020 14:06
En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,88 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", yüzde 1,67 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,52 ile "Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F." oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,88 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", yüzde 1,67 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,52 ile "Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F." oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,099668 -1,88
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 128,962057 -1,67
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,035614 -1,52
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,080333 -1,46
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,035465 -1,37
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,108261 -1,15
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009335 -0,97
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,083298 -0,90
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042604 -0,86
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,668641 -0,72
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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