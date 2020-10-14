Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

14.10.2020 14:07 | Son Güncelleme: 14.10.2020 14:10
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Gedik Portföy Borç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Gedik Portföy Borç. Araç. Fonu 0,019130 -0,29
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,026463 -0,15
Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,049857 -0,06
Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 7,920555 -0,06
Actus Portföy Borç. Araç. Fonu 1,657957 -0,05
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,044547 -0,98
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024004 -0,47
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,563161 -0,38
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,043029 -0,19
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,111830 -0,07
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 17,011040 -0,99
Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF 14,650870 -0,93
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,321993 -0,83
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 36,930229 -0,82
HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,100922 -0,80
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,422481 -0,49
İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,599018 -0,31
Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon 1,040983 -0,29
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,021901 -0,25
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,830230 -0,23
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 1,014542 -0,54
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,063841 -0,53
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,852065 -0,49
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,963380 -0,49
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,239056 -0,39
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 39,948658 -2,99
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 48,039234 -1,07
QNB Finans Portföy Altın BYF 42,512718 -1,05
Gedik Portföy Altın Fon 1,033333 -0,68
HSBC Portföy Altın Fonu 4,036172 -0,68
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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