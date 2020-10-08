Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

08.10.2020 15:07 | Son Güncelleme: 08.10.2020 15:12
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


HSBC Portföy Uzun Vad.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,585546 -0,65
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,232487 -0,50
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,826861 -0,36
Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 7,921233 -0,21
Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu 0,030839 -0,17
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,094629 -0,11
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,709189 -0,06
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,294614 -0,90
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,914135 -0,86
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040657 -0,85
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,171541 -0,84
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,079902 -0,83
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,418694 -0,55
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,985264 -0,52
Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon 1,038260 -0,39
Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon 1,014455 -0,32
Aura Portföy Değ. Fon 0,728122 -0,31
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,207745 -0,42
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,918948 -0,41
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,993903 -0,40
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,062464 -0,40
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,814187 -0,39
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
İş Portföy Altın Fonu 0,051181 -0,42
Garanti Portföy Altın Fonu 0,130321 -0,42
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,066266 -0,42
Fiba Portföy Altın Fonu 0,039227 -0,42
Deniz Port. Altın Fonu 0,056973 -0,42
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu 1,038599 -0,10
İş Portföy Para Piyasası Fonu 286,301100 -0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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