Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
08.10.2020 15:07 | Son Güncelleme: 08.10.2020 15:12
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,585546
|-0,65
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,232487
|-0,50
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,826861
|-0,36
|Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|7,921233
|-0,21
|Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,030839
|-0,17
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,094629
|-0,11
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,709189
|-0,06
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,294614
|-0,90
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,914135
|-0,86
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,040657
|-0,85
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|11,171541
|-0,84
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,079902
|-0,83
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,418694
|-0,55
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,985264
|-0,52
|Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon
|1,038260
|-0,39
|Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon
|1,014455
|-0,32
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,728122
|-0,31
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,207745
|-0,42
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,918948
|-0,41
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,993903
|-0,40
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,062464
|-0,40
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,814187
|-0,39
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|İş Portföy Altın Fonu
|0,051181
|-0,42
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,130321
|-0,42
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,066266
|-0,42
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,039227
|-0,42
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,056973
|-0,42
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu
|1,038599
|-0,10
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|286,301100
|-0,01
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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