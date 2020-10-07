Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

07.10.2020 14:39 | Son Güncelleme: 07.10.2020 14:43
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


İş Portföy Özel Sek.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,071591 -0,32
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,034141 -0,87
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,081416 -0,32
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 2,002127 -0,22
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,041501 -0,21
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,757074 -0,12
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,095503 -1,31
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 88,095860 -1,29
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 122,829233 -1,14
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,266024 -1,00
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,080572 -0,96
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,021369 -0,54
HSBC Portföy Değ. Fon 116,309322 -0,40
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,322684 -0,40
ICBC Turkey Portföy İki. Değ. Fon 0,118518 -0,37
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,132550 -0,37
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,301450 -0,48
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,849163 -0,32
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,072764 -0,16
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,103661 -0,05
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,018724 -0,02
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 39,125758 -0,79
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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