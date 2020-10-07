Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
07.10.2020 14:39 | Son Güncelleme: 07.10.2020 14:43
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Özel Sek.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,071591
|-0,32
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,034141
|-0,87
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,081416
|-0,32
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|2,002127
|-0,22
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,041501
|-0,21
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,757074
|-0,12
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,095503
|-1,31
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|88,095860
|-1,29
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|122,829233
|-1,14
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|11,266024
|-1,00
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,080572
|-0,96
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,021369
|-0,54
|HSBC Portföy Değ. Fon
|116,309322
|-0,40
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,322684
|-0,40
|ICBC Turkey Portföy İki. Değ. Fon
|0,118518
|-0,37
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,132550
|-0,37
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,301450
|-0,48
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,849163
|-0,32
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,072764
|-0,16
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,103661
|-0,05
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,018724
|-0,02
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|39,125758
|-0,79
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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