Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

24.09.2020 14:05 | Son Güncelleme: 24.09.2020 14:09
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


İstanbul Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,044269 -0,12
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,574107 -0,08
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,228738 -0,06
Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 7,853639 -0,02
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,813265 -0,02
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,032336 -1,86
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042828 -0,73
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,040451 -0,72
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,522552 -0,58
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023034 -0,53
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,072536 -2,37
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 116,649387 -2,02
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,091143 -1,97
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,034778 -1,13
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,101442 -0,83
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,751744 -0,44
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,021015 -0,40
HSBC Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,027896 -0,23
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,009035 -0,22
Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon 0,028036 -0,09
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,061416 -0,71
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,984219 -0,60
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,895738 -0,60
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,195337 -0,58
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,793153 -0,55
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 37,211958 -4,22
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 46,197262 -1,14
QNB Finans Portföy Altın BYF 40,932830 -1,10
HSBC Portföy Altın Fonu 3,893728 -0,85
Gedik Portföy Altın Fon 0,998986 -0,80
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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