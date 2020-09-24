Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
24.09.2020 14:05 | Son Güncelleme: 24.09.2020 14:09
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,044269
|-0,12
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,574107
|-0,08
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,228738
|-0,06
|Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|7,853639
|-0,02
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,813265
|-0,02
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,032336
|-1,86
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042828
|-0,73
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,040451
|-0,72
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,522552
|-0,58
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,023034
|-0,53
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,072536
|-2,37
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|116,649387
|-2,02
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,091143
|-1,97
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,034778
|-1,13
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,101442
|-0,83
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,751744
|-0,44
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,021015
|-0,40
|HSBC Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,027896
|-0,23
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,009035
|-0,22
|Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon
|0,028036
|-0,09
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,061416
|-0,71
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,984219
|-0,60
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,895738
|-0,60
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,195337
|-0,58
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,793153
|-0,55
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|37,211958
|-4,22
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|46,197262
|-1,14
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|40,932830
|-1,10
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,893728
|-0,85
|Gedik Portföy Altın Fon
|0,998986
|-0,80
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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