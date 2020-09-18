Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad.
18.09.2020 15:25 | Son Güncelleme: 18.09.2020 15:30
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,579411
|-0,80
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,230853
|-0,50
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,821618
|-0,33
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,251513
|-0,21
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,026147
|-0,18
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,441203
|-0,69
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,043170
|-0,61
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,032327
|-0,45
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|2,141717
|-0,18
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,986494
|-0,14
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,104334
|-1,15
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,073302
|-0,66
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,046726
|-0,36
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|116,792870
|-0,34
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,054026
|-0,34
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,764949
|-1,19
|Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon
|0,998053
|-0,36
|Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon
|1,032678
|-0,26
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,403634
|-0,25
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,546216
|-0,16
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,206661
|-0,62
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,912986
|-0,62
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,808685
|-0,57
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,062110
|-0,56
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,993489
|-0,55
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,110845
|-0,63
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,129767
|-0,63
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,056800
|-0,62
|İş Portföy Altın Fonu
|0,051028
|-0,62
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,066106
|-0,62
Kaynak: AA
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