Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,579411 -0,80 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,230853 -0,50 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,821618 -0,33 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,251513 -0,21 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,026147 -0,18 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,441203 -0,69 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,043170 -0,61 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,032327 -0,45 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 2,141717 -0,18 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,986494 -0,14 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,104334 -1,15 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,073302 -0,66 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,046726 -0,36 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 116,792870 -0,34 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,054026 -0,34 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,764949 -1,19 Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon 0,998053 -0,36 Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon 1,032678 -0,26 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,403634 -0,25 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,546216 -0,16 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,206661 -0,62 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,912986 -0,62 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,808685 -0,57 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,062110 -0,56 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,993489 -0,55 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,110845 -0,63 Garanti Portföy Altın Fonu 0,129767 -0,63 Deniz Port. Altın Fonu 0,056800 -0,62 İş Portföy Altın Fonu 0,051028 -0,62 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,066106 -0,62 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA