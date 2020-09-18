Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


HSBC Portföy Uzun Vad.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
18.09.2020 15:25 | Son Güncelleme: 18.09.2020 15:30

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,579411 -0,80
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,230853 -0,50
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,821618 -0,33
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,251513 -0,21
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,026147 -0,18
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,441203 -0,69
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,043170 -0,61
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,032327 -0,45
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 2,141717 -0,18
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,986494 -0,14
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,104334 -1,15
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,073302 -0,66
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,046726 -0,36
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 116,792870 -0,34
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,054026 -0,34
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,764949 -1,19
Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon 0,998053 -0,36
Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon 1,032678 -0,26
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,403634 -0,25
Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,546216 -0,16
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,206661 -0,62
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,912986 -0,62
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,808685 -0,57
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,062110 -0,56
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,993489 -0,55
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu 0,110845 -0,63
Garanti Portföy Altın Fonu 0,129767 -0,63
Deniz Port. Altın Fonu 0,056800 -0,62
İş Portföy Altın Fonu 0,051028 -0,62
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,066106 -0,62
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

AA Editörü - Murat Aslan
Murat Aslan
AA Editörü
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