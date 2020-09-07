Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,068872 -0,83
Yapı Kredi Port.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
07.09.2020 14:35 | Son Güncelleme: 07.09.2020 14:39

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,068872 -0,83
Yapı Kredi Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,025193 -0,07
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,038669 -0,05
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,575023 -0,04
Global Md Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,092488 -0,03
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008854 -3,47
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,375374 -2,03
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,032698 -1,49
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042408 -0,64
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,550992 -0,26
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,106354 -2,74
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,046550 -1,16
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 119,071193 -1,15
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,073287 -1,13
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,052444 -0,88
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,745166 -1,87
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,008869 -0,12
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,412997 -0,11
Garanti Portföy Üç. Değ. Fon 2,190670 -0,10
Garanti Portföy Ing Bank Özel Ban. ve Plt.Değ.Öz.F. 1,612474 -0,06
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,018939 -0,74
İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,038260 -0,68
Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 1,862888 -0,61
Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,609028 -0,58
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,054245 -0,53
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 41,052703 -1,55
QNB Finans Portföy Altın BYF 40,610905 -0,76
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 45,935929 -0,60
Gedik Portföy Altın Fon 0,996533 -0,23
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Yaşar Güler Angela Merkel Muharrem İnce Fahrettin Altun
Magazin Alişan Hadise Deniz Seki Deniz Akkaya
Spor Jose Sosa Erol Bulut Şenol Güneş Metin Oktay Enner Valencia
Daha Fazla Caner Turp Çağla Demir Osman Çilenti Kurtuluş Yurt
Şu an buradasınız: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.9.2020 15:30:08. #1.14#
title