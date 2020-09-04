Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


HSBC Portföy Uzun Vad.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
04.09.2020 13:55 | Son Güncelleme: 04.09.2020 14:00

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,575243 -0,29
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,229589 -0,23
HSBC Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,022429 -0,19
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,025980 -0,07
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,815102 -0,06
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,033193 -4,35
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023035 -1,44
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,445213 -1,16
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,959254 -0,98
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,946672 -0,85
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 120,453985 -4,21
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,074123 -3,72
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,093789 -2,89
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,102286 -1,82
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,034529 -1,43
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,352386 -0,82
Garanti Portföy Üç. Değ. Fon 2,192809 -0,74
Garanti Portföy İki. Değ. Fon 2,107734 -0,55
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,049823 -0,53
Garanti Portföy Ing Bank Özel Ban. ve Plt.Değ.Öz.F. 1,613515 -0,52
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,640228 -1,43
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,183266 -1,35
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,877074 -1,33
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,773871 -1,24
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,975404 -1,07
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu 0,108746 -1,37
Garanti Portföy Altın Fonu 0,127299 -1,36
Deniz Port. Altın Fonu 0,055719 -1,35
Ak Portföy Altın Fonu 0,102715 -1,34
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,064841 -1,34
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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