Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kare Portföy Bir.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,025933 -0,10 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009353 -0,35 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,039574 -0,17 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,958597 -0,11 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 15,959540 -2,53 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 34,565003 -2,51 Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF 13,693416 -2,47 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,094374 -2,42 Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF 13,863635 -2,41 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,702588 -1,53 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,049951 -1,26 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,301755 -1,14 Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon 0,992823 -0,83 ICBC Turkey Portföy İki. Değ. Fon 0,115153 -0,81 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,961665 -1,70 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,114629 -1,24 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,663681 -0,85 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,844037 -0,61 Global Md Portföy Katılım Fonu 1,016624 -0,57

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA