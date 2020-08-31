Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 700,265976 -0,75
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,081416 -0,46
Deniz Port. Euro.
31.08.2020 14:35 | Son Güncelleme: 31.08.2020 15:26
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|700,265976
|-0,75
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,081416
|-0,46
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,035044
|-0,22
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,199533
|-0,14
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,971710
|-0,13
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,434020
|-0,11
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,960737
|-0,07
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF
|14,064169
|-1,23
|HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)
|0,096719
|-1,10
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|16,373048
|-1,08
|Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF
|14,205893
|-1,07
|Mükafat Portföy BIST30 Endeksi His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,972347
|-1,06
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,050586
|-0,65
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,096594
|-0,45
|Strateji Portföy Bir. Değ. Fon
|7,418295
|-0,44
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,305227
|-0,43
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,523181
|-0,37
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,978266
|-0,93
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,141280
|-0,58
|Global Md Portföy Katılım Fonu
|1,022413
|-0,53
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,855299
|-0,51
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,677947
|-0,49
Kaynak: AA