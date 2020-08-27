Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,035013 -0,51 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,082067 -0,45 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,059839 -0,37 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,199785 -0,33 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,522845 -0,31 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009509 -0,32 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,673041 -0,15 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 2,116983 -0,11 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,956423 -0,09 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 2,048683 -0,06 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,873975 -1,73 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,046404 -0,63 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,035092 -0,26 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,105864 -0,14 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,098370 -0,33 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,302240 -0,27 QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,023847 -0,11 Aura Portföy İki. Değ. Fon 1,938049 -0,07 HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 0,026360 -0,07 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,164786 -1,04 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,849233 -1,00 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,754901 -0,90 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,060020 -0,76 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,964674 -0,75 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Garanti Portföy Altın Fonu 0,125296 -1,05 TEB Portföy Altın Fonu 0,107069 -1,05 Deniz Port. Altın Fonu 0,054847 -1,05 İş Portföy Altın Fonu 0,049253 -1,04 Ak Portföy Altın Fonu 0,101121 -1,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA