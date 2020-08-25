Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,567591-0,91 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,226881-0,74 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,567591 -0,91 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,226881 -0,74 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,806805 -0,60 Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 7,785397 -0,45 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025806 -0,41 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,047395 -1,26 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040325 -1,16 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,078884 -1,15 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,027733 -0,87 Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 4,884853 -0,67 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,033227 -0,54 HSBC Portföy Değ. Fon 111,930512 -0,43 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,020428 -0,34 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,111425 -0,34 Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,039397 -0,32 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 40,745757 -0,50 QNB Finans Portföy Altın BYF 40,421179 -0,13 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 45,701373 -0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA