Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,567591-0,91 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,226881-0,74 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç.
25.08.2020 15:19 | Son Güncelleme: 25.08.2020 15:22
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,567591
|-0,91
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,226881
|-0,74
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,806805
|-0,60
|Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|7,785397
|-0,45
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,025806
|-0,41
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|11,047395
|-1,26
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,040325
|-1,16
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,078884
|-1,15
|Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,027733
|-0,87
|Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)
|4,884853
|-0,67
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,033227
|-0,54
|HSBC Portföy Değ. Fon
|111,930512
|-0,43
|Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon
|0,020428
|-0,34
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,111425
|-0,34
|Oyak Portföy Bir. Değ. Fon
|0,039397
|-0,32
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|40,745757
|-0,50
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|40,421179
|-0,13
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|45,701373
|-0,04
Kaynak: AA