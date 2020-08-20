Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 696,457223 -1,33 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,067685 -0,43 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,043240 -0,36 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,974219 -0,29 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,082172 -0,16 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,575518 -1,48 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,039673 -0,89 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042487 -0,71 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,032070 -0,67 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,077755 -0,60 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,318223 -1,14 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,034459 -0,86 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 116,246023 -0,78 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,070850 -0,75 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,090621 -0,71 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,702190 -0,67 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,296448 -0,52 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,008865 -0,48 Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 39,741003 -0,47 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,030101 -0,43 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,062145 -1,08 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,994929 -0,93 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,213323 -0,81 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,927485 -0,78 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,821423 -0,72 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 45,860864 -2,84 QNB Finans Portföy Altın BYF 40,639906 -2,82 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 41,451363 -2,79 HSBC Portföy Altın Fonu 3,931786 -1,68 İş Portföy Altın Fonu 0,051322 -0,87

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA