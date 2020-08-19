Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.
19.08.2020 14:13 | Son Güncelleme: 19.08.2020 14:16
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|705,864370
|-0,21
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,982844
|-0,20
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,034400
|-0,18
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,082306
|-0,15
|Global Md Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,092193
|-0,05
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009439
|-0,37
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,344957
|-0,55
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,053095
|-0,23
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|70,129412
|-0,07
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|16,207709
|-0,07
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,030230
|-0,92
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,033115
|-0,26
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,111296
|-0,24
|TEB Portföy Alarko Grubu Değ. Özel Fon
|2,346987
|-0,13
|Ak Portföy Birebir Bankacılık Değ. Özel Fon
|0,020263
|-0,08
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Global Md Portföy Katılım Fonu
|1,028724
|-0,68
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,956971
|-0,60
|Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,636083
|-0,35
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,019189
|-0,28
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,026920
|-0,27
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|2,278418
|-0,01
Kaynak: AA