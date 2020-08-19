Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 705,864370 -0,21 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,982844 -0,20 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,034400 -0,18 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,082306 -0,15 Global Md Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,092193 -0,05 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009439 -0,37 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,344957 -0,55 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,053095 -0,23 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 70,129412 -0,07 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 16,207709 -0,07 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,030230 -0,92 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,033115 -0,26 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,111296 -0,24 TEB Portföy Alarko Grubu Değ. Özel Fon 2,346987 -0,13 Ak Portföy Birebir Bankacılık Değ. Özel Fon 0,020263 -0,08 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Global Md Portföy Katılım Fonu 1,028724 -0,68 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,956971 -0,60 Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,636083 -0,35 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,019189 -0,28 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,026920 -0,27 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy Para Piyasası Fonu 2,278418 -0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA