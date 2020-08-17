Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,560417 -0,41 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,043007 -0,38 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,224155 -0,31 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,059226 -0,27 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,034566 -0,26 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,915168 -0,30 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,941036 -0,27 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,032895 -0,23 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,588806 -0,21 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 2,106620 -0,20 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 4,750057 -2,15 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 10,787951 -2,14 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,077211 -2,02 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039478 -1,91 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,099286 -1,90 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,050207 -0,95 Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,038749 -0,93 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,523249 -0,80 Tacirler Portföy Değ. Fon 2,335477 -0,80 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,708514 -0,78 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,126674 -1,76 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,821873 -1,00 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,960693 -0,45 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,637551 -0,44 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,081127 -0,13

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA