Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kare Portföy Bir.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,025653 -0,09 Actus Portföy Borç. Araç. Fonu 1,634650 -0,06 Global Md Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,043805 -0,04 İş Portföy Maximum Kart Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,023638 -0,03 Tacirler Portföy Kisa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,043360 -0,01 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,670977 -0,44 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,042315 -0,27 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022587 -0,17 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,585544 -0,09 Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu 1,455996 -0,01 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,896195 -1,89 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 79,864552 -0,86 Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,379768 -0,78 Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,190428 -0,70 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 71,911443 -0,55 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,502937 -0,45 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,160332 -0,32 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,127875 -0,32 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,111638 -0,26 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,030514 -0,24 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,857581 -2,80 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,166693 -2,56 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,758796 -2,56 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,060067 -2,41 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,019241 -0,42 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 39,411912 -4,72 İş Portföy Altın Fonu 0,049396 -2,92 Deniz Port. Altın Fonu 0,055002 -2,84 Ak Portföy Altın Fonu 0,101462 -2,83 TEB Portföy Altın Fonu 0,107473 -2,82

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA