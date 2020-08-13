Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Bir.
13.08.2020 14:09 | Son Güncelleme: 13.08.2020 14:09
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,025653
|-0,09
|Actus Portföy Borç. Araç. Fonu
|1,634650
|-0,06
|Global Md Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,043805
|-0,04
|İş Portföy Maximum Kart Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,023638
|-0,03
|Tacirler Portföy Kisa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,043360
|-0,01
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,670977
|-0,44
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,042315
|-0,27
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022587
|-0,17
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,585544
|-0,09
|Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu
|1,455996
|-0,01
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,896195
|-1,89
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|79,864552
|-0,86
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,379768
|-0,78
|Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu
|1,190428
|-0,70
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|71,911443
|-0,55
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,502937
|-0,45
|Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon
|0,160332
|-0,32
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,127875
|-0,32
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,111638
|-0,26
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,030514
|-0,24
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,857581
|-2,80
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,166693
|-2,56
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,758796
|-2,56
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,060067
|-2,41
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,019241
|-0,42
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|39,411912
|-4,72
|İş Portföy Altın Fonu
|0,049396
|-2,92
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,055002
|-2,84
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,101462
|-2,83
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,107473
|-2,82
Kaynak: AA