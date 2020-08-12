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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


QNB Finans Portföy A.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
12.08.2020 15:03 | Son Güncelleme: 12.08.2020 15:03

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 693,892868 -0,77
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,081817 -0,75
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,066480 -0,68
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,042494 -0,45
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,958452 -0,34
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,041552 -2,65
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,030825 -2,32
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009063 -1,66
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,039073 -1,61
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,586942 -1,11
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 111,881901 -2,04
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,913493 -1,86
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,067635 -1,81
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,088402 -1,46
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,033661 -0,27
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,030586 -1,39
QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,023758 -0,69
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,008928 -0,50
Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 39,759137 -0,49
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,283057 -0,48
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,061551 -2,85
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,911160 -2,51
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,197370 -2,49
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,805038 -1,91
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,981221 -0,64
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 41,366452 -6,53
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 45,471691 -4,81
QNB Finans Portföy Altın BYF 40,800637 -3,48
HSBC Portföy Altın Fonu 3,896583 -3,43
Fiba Portföy Altın Fonu 0,038810 -2,71
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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