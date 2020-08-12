Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 693,892868 -0,77 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,081817 -0,75 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,066480 -0,68 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,042494 -0,45 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,958452 -0,34 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,041552 -2,65 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,030825 -2,32 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009063 -1,66 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,039073 -1,61 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,586942 -1,11 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 111,881901 -2,04 Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,913493 -1,86 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,067635 -1,81 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,088402 -1,46 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,033661 -0,27 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,030586 -1,39 QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,023758 -0,69 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,008928 -0,50 Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 39,759137 -0,49 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,283057 -0,48 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,061551 -2,85 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,911160 -2,51 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,197370 -2,49 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,805038 -1,91 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,981221 -0,64 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 41,366452 -6,53 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 45,471691 -4,81 QNB Finans Portföy Altın BYF 40,800637 -3,48 HSBC Portföy Altın Fonu 3,896583 -3,43 Fiba Portföy Altın Fonu 0,038810 -2,71

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA