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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


QNB Finans Portföy A.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
10.08.2020 15:11 | Son Güncelleme: 10.08.2020 15:14

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 690,554671 -1,31
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,562691 -0,88
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,225523 -0,81
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025780 -0,80
Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,049015 -0,67
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,948210 -5,18
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,033583 -0,53
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,069079 -0,22
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon 0,027625 -0,77
Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 39,655947 -0,07
İş Portföy Tema Değ. Fon 0,026757 -0,05
Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 1,638325 -0,04
Ak Portföy Birebir Bankacılık Değ. Özel Fon 0,020264 -0,03
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF 41,805213 -2,08
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 47,305527 -1,91
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 42,295704 -0,17
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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