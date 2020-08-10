Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.
10.08.2020 15:11 | Son Güncelleme: 10.08.2020 15:14
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|690,554671
|-1,31
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,562691
|-0,88
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,225523
|-0,81
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,025780
|-0,80
|Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,049015
|-0,67
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,948210
|-5,18
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,033583
|-0,53
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,069079
|-0,22
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon
|0,027625
|-0,77
|Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu
|39,655947
|-0,07
|İş Portföy Tema Değ. Fon
|0,026757
|-0,05
|Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon
|1,638325
|-0,04
|Ak Portföy Birebir Bankacılık Değ. Özel Fon
|0,020264
|-0,03
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|41,805213
|-2,08
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|47,305527
|-1,91
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|42,295704
|-0,17
Kaynak: AA